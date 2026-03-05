Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал &m

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У “Динамо” большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счетом. “Спартак” же все равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч “Барселоны” с “Атлетико”, где “Барса” чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.
Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Все шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка — 3:1. В итоге «Спартак» поплыл. Это большой удар.
Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал — счет уже 5:1", — сказал Мостовой.