Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
59.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. Германия
06.03
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
06.03
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.27
П2
7.75
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал &m

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Динамо» над «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2).

Источник: Спортс"

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У “Динамо” большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счетом. “Спартак” же все равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч “Барселоны” с “Атлетико”, где “Барса” чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Все шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка — 3:1. В итоге «Спартак» поплыл. Это большой удар.

Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал — счет уже 5:1", — сказал Мостовой.