Мостовой о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Очередное подтверждение, что в футболе все давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал &m

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У “Динамо” большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счетом. “Спартак” же все равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч “Барселоны” с “Атлетико”, где “Барса” чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.