«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2).

Источник: Спортс"

— Это лучший ваш день в «Динамо»?

— Победа знаковая, важная. «Спартак» — принципиальный соперник. Мы прекрасно помним, что это первая стадия, будет второй матч. Хорошее начало, но дело не сделано.

— Можно говорить, что решение оставить Гусева было верным?

— Такое решение было принято, и мы его исполняем.

— Гусев останется, если выиграет Кубок?

— Решение по Гусеву будет принимать совет директоров.

— Будут ли премиальные?

— Система премиальных будет применяться.

— Как вам Тюкавин и его форма?

— Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Хорошо, что он прибавляет.

— Говорят, что Кордоба — лучший игрок РПЛ.

— Для меня Тюкавин лучше Кордобы, — сказал Пивоваров.