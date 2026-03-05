«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»

— Это лучший ваш день в «Динамо»?
— Победа знаковая, важная. «Спартак» — принципиальный соперник. Мы прекрасно помним, что это первая стадия, будет второй матч. Хорошее начало, но дело не сделано.
— Можно говорить, что решение оставить Гусева было верным?
— Такое решение было принято, и мы его исполняем.
— Гусев останется, если выиграет Кубок?
— Решение по Гусеву будет принимать совет директоров.
— Будут ли премиальные?
— Система премиальных будет применяться.
— Как вам Тюкавин и его форма?
— Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Хорошо, что он прибавляет.
— Говорят, что Кордоба — лучший игрок РПЛ.
— Для меня Тюкавин лучше Кордобы, — сказал Пивоваров.