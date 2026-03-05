Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. “Спартак” был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»

— Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет. На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.
Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.
Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.
Это не те результат и выступление, которые мы ожидали и хотели. Мы плохо начали игру, после 10−15 минут сравняли счет. Где‑то мы превосходили «Динамо», но ключевым стал второй гол, который мы не забили. На стандартах тоже плохо сыграли.
— Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?
— Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.
— «Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?
— Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки, — сказал Карседо.