Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.08
П2
7.64
Футбол. Германия
06.03
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.18
X
10.00
П2
15.00
Футбол. Италия
06.03
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.50
Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.27
П2
7.75
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Карседо о 2:5 от «Динамо»: «Никто не был на высоте. Я первый, кто допустил ошибки. “Спартак” был лучше в 1-м тайме, но потом выпустил игру из своих рук»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:5).

Источник: Спортс"

— Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы начали неважно, пропустили гол. Но смогли сравнять счет. На мой взгляд, мы были лучше в первом тайме, у нас были моменты забить второй гол. Но после этого выпустили игру из своих рук. И она, к сожалению, закончилась таким образом.

Никаких оправданий смысла искать нет. У нас достаточно укомплектован состав, чтобы играть в таких матчах. Есть еще одна игра, надежда остается.

Никто не был на высоте. Сейчас мы должны отдохнуть и готовиться к следующим матчам.

Это не те результат и выступление, которые мы ожидали и хотели. Мы плохо начали игру, после 10−15 минут сравняли счет. Где‑то мы превосходили «Динамо», но ключевым стал второй гол, который мы не забили. На стандартах тоже плохо сыграли.

— Какие слабые места «Динамо» вы подметили при подготовке? Что получилось?

— Мы знали соперника, мы его уважаем. Очень хорошая команда. Но мы ориентировались только на нашу игру, ее нужно улучшить.

— «Спартак» еще может играть в Суперфинале Кубка, а «Динамо» туда может даже не попасть. Какие выводы вы можете сделать?

— Мы точно должны проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Я первый, кто допустил ошибки, — сказал Карседо.