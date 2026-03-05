Ричмонд
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. “Спартак” может пройти дальше, это возможно»

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о своей ошибке после разгромного поражения от «Динамо» (2:5) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Спортс"

Четвертый мяч «Динамо» забил форвард Константин Тюкавин. Голевая атака бело‑голубых началась с перехвата мяча, когда Джику пытался отдать пас пяткой у своей штрафной.

— Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.

— Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?

— Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперед как команда после этой игры.

— Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?

— Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить еще, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.

— С чем связано, что так получилось?

— Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо» забило и ловило нас на контрактах. Впереди еще один матч. Хочется поблагодарить болельщиков, — сказал Джику.

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
