Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. “Спартак” может пройти дальше, это возможно»

Четвертый мяч «Динамо» забил форвард Константин Тюкавин. Голевая атака бело‑голубых началась с перехвата мяча, когда Джику пытался отдать пас пяткой у своей штрафной.
— Мы должны сделать все, чтобы отыграться и пройти дальше, это возможно.
— Вы ошиблись, когда отдали пас пяткой. Защитник может так играть?
— Конечно, есть моя ошибка, я этого не отрицаю. Мы должны идти вперед как команда после этой игры.
— Как объяснить, что вы так быстро пропустили несколько голов?
— Да, к сожалению, получились эти отрезки. В первом тайме не очень хорошо начали игру, могли забить еще, но этого не случилось. Во втором тайме в конце получилось забить.
— С чем связано, что так получилось?
— Мы могли бы забить, и тогда все пошло бы иначе. «Динамо» забило и ловило нас на контрактах. Впереди еще один матч. Хочется поблагодарить болельщиков, — сказал Джику.