Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.50
П2
3.30
Футбол. Германия
06.03
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.18
X
10.00
П2
15.00
Футбол. Италия
06.03
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.50
Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.27
П2
7.75
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Гусев о 5:2 со «Спартаком»: «Рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело. “Динамо” не будет забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе над «Спартаком» в первом матче полуфинала FONBET Кубка России (5:2).

Источник: Спортс"

— Вам не предложили продлить контракт после этой игры? Не пугает, что вы завышаете ожидания?

— Я не думаю о контрактах. Думаю о команде, мне не до контрактов.

Мы атакующая команда, но мы тренируемся и в обороне. Мы не будем забивать каждую игру столько мячей, хотя было бы хорошо.

— Почему не играл резервный вратарь?

— Это наш выбор на сегодня с тренером вратарей. Пока я не вижу смысла убирать Лунева. У нас три полноценных вратаря, но сегодня Лунев первый номер, я не рассматриваю другой вариант.

— Что вы сказали футболистам в перерыве?

— Перед матчем уже говорил, что в таком историческом дерби тяжело написать сценарий. Такие игры всегда выходят за рамки тактики. Чуть неправильно мы начали действовать после пропущенного гола. Этот момент мы и поправили в перерыве.

— Что вас больше всего порадовало?

— Меня не порадовал пропущенный мяч в конце. Но я рад, что мы смогли переломить игру, порадовали замены. Все сделали свое дело, — сказал Гусев.