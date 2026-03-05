Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
59.00
X
22.00
П2
1.15
Футбол. Германия
06.03
Бавария
:
Боруссия М
П1
1.18
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
06.03
Наполи
:
Торино
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
П1
1.36
X
6.27
П2
7.75
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Радимов про Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает до следующей зимы»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов уверен, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не доработает в клубе до конца 2026 года.

Источник: Спортс"

Сегодня «Спартак» со счетом 2:5 проиграл «Динамо» на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили», — сказал Радимов с улыбкой в эфире «Матч ТВ».

Серб Деян Станкович 16 мая 2024 года возглавил «Спартак». Он покинул московский клуб 11 ноября 2025-го и сейчас тренирует «Црвену Звезду».

2:5 «Спартака» от «Динамо» — развалились за 15 минут. Хроника кошмара.