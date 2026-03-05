Радимов про Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает до следующей зимы»

Сегодня «Спартак» со счетом 2:5 проиграл «Динамо» на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили», — сказал Радимов с улыбкой в эфире «Матч ТВ».
Серб Деян Станкович 16 мая 2024 года возглавил «Спартак». Он покинул московский клуб 11 ноября 2025-го и сейчас тренирует «Црвену Звезду».
2:5 «Спартака» от «Динамо» — развалились за 15 минут. Хроника кошмара.