Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем — говно, давайте не превозносить “Спартак”. Хочется извиниться перед болельщиками»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин призвал не превозносить команду после побед и не прибивать после поражений.

Источник: Спортс"

Команда тренера Хуана Карлоса Карседо сегодня в гостях была разгромлена московским «Динамо» (2:5) в первом матче ½ финала Пути РПЛ FONBET Куба России.

— Мы проиграли отрезками. Были хорошие. Но этого недостаточно. Сейчас готовимся к чемпионату.

— Можно ли сказать, что «Спартак» поплыл?

— Это есть, отрезками поплыли, проиграли. Были моменты, когда поплыли. Можно и так сказать. Хочется извиниться перед болельщиками. В дерби непозволительно так играть.

Давайте не будем превозносить «Спартак». Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, когда проигрываем, что мы говно.

Двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Реально отыграть минус три гола, — сказал 32-летний полузащитник.

2:5 «Спартака» от «Динамо» — развалились за 15 минут. Хроника кошмара.