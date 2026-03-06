Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ — самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Форвард «Интера» мечтает выиграть ЛЧ

— Какой был самый сложный момент в твоей карьере?
— Мне пришлось пережить много сложных моментов. Возможно, они скорее личные, чем связанные с футболом, хотя у меня была травма плюсневой кости в «Расинге» и травма голеностопа на чемпионате мира.
— Каково это, когда тебя подбадривают болельщики на каждой игре?
— Я чувствую гордость. С самого первого дня я чувствовал, что эти люди любят меня.
— Как продвигается твое восстановление после травмы?
— Очень хорошо, с каждым днем все лучше. Спасибо.
— Каково это — играть с Месси?
— Он лучший в истории!!!
— Гол, который ты никогда не забудешь?
— Тот самый, который был забит в финале Кубка Америки против Колумбии.
— Что бы вы сказали молодому Лаутаро из «Расинга»?
— Я бы сказал повторять все, что делает Лаутаро из «Интера»: проявлять трудолюбие, скромность и уважение.
— Я молодой футболист. Какой совет ты бы мне дал?
— Правило номер один: получай удовольствие и ответственно работай каждый день проявляя, уважение и смирение.
— Самые сильные эмоции, которые ты когда-либо испытывал?
— Победа на чемпионате мира по футболу.
— Кто самый сильный защитник, с которым тебе приходилось сталкиваться в Серии А?
— Бремер.
— Каково было впервые надеть капитанскую повязку?
— Это необъяснимое чувство, как и каждый гол, который я забиваю на «Сан Сиро».
— Ты один из лучших бомбардиров «Интера» всех времен. Каково это?
— Я и представить себе не мог, что достигну этого! Но упорным трудом и самопожертвованием можно достичь всего.
— Опиши «Интер» одним словом.
— Страсть.
— Каково это — выиграть чемпионат мира?
— Самое важное в футболе — это выиграть чемпионат мира.
— Есть какие-нибудь мечты, которые ты хочешь осуществить?
— Лига чемпионов, — ответил Лаутаро.