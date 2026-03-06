Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
67.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.22
П2
7.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ — самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Форвард «Интера» мечтает выиграть ЛЧ

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес кратко ответил на вопросы болельщиков на платформе theresidency.io.

Источник: Sports.Ru

— Какой был самый сложный момент в твоей карьере?

— Мне пришлось пережить много сложных моментов. Возможно, они скорее личные, чем связанные с футболом, хотя у меня была травма плюсневой кости в «Расинге» и травма голеностопа на чемпионате мира.

— Каково это, когда тебя подбадривают болельщики на каждой игре?

— Я чувствую гордость. С самого первого дня я чувствовал, что эти люди любят меня.

— Как продвигается твое восстановление после травмы?

— Очень хорошо, с каждым днем все лучше. Спасибо.

— Каково это — играть с Месси?

— Он лучший в истории!!!

— Гол, который ты никогда не забудешь?

— Тот самый, который был забит в финале Кубка Америки против Колумбии.

— Что бы вы сказали молодому Лаутаро из «Расинга»?

— Я бы сказал повторять все, что делает Лаутаро из «Интера»: проявлять трудолюбие, скромность и уважение.

— Я молодой футболист. Какой совет ты бы мне дал?

— Правило номер один: получай удовольствие и ответственно работай каждый день проявляя, уважение и смирение.

— Самые сильные эмоции, которые ты когда-либо испытывал?

— Победа на чемпионате мира по футболу.

— Кто самый сильный защитник, с которым тебе приходилось сталкиваться в Серии А?

— Бремер.

— Каково было впервые надеть капитанскую повязку?

— Это необъяснимое чувство, как и каждый гол, который я забиваю на «Сан Сиро».

— Ты один из лучших бомбардиров «Интера» всех времен. Каково это?

— Я и представить себе не мог, что достигну этого! Но упорным трудом и самопожертвованием можно достичь всего.

— Опиши «Интер» одним словом.

— Страсть.

— Каково это — выиграть чемпионат мира?

— Самое важное в футболе — это выиграть чемпионат мира.

— Есть какие-нибудь мечты, которые ты хочешь осуществить?

— Лига чемпионов, — ответил Лаутаро.