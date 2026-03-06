Ричмонд
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»

Полузащитник «Тулузы» Пап Диоп столкнулся с проявлениями расизма в соцсетях после победы над «Марселем» в ¼ финала Кубка Франции (2:2, пенальти — 4:3).

Источник: Спортс"

22-летний сенегальский футболист забил последний 11-мектровый своей команды, а Итан Нванери не реализовал затем свою попытку.

Человек с эмблемой «Марселя» на аватаре прислал игроку послание и снабдил его эмодзи обезьяны: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне сегодня».

Изображение: x.com/JoueursSN.

"После вчерашнего матча Пап Демба Диоп подвергся нападкам и столкнулся с расистскими сообщениями в социальных сетях.

Весь клуб и сообщество выражают ему полную поддержку в связи с этими невыносимыми и совершенно неприемлемыми атаками.

Наша организация самым решительным образом осуждает все формы расизма и дискриминации, которым нет места в спорте и в нашем обществе«, — сказано в заявлении “Тулузы”.

Триллер «Марселя» по пенальти: перебивали из-за вратаря, капитан промазал, фанаты закидали файерами ?