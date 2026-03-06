Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыл к продлению контракта, на связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)

По данным Флориана Плеттенберга, 61-летний немец открыт к тому, чтобы продлить с каталонцами рассчитанный до лета 2027 года контракт. Он любит город, клуб и болельщиков.
Однако Флик связывает свое будущее с будущим последнего президента сине-гранатовых Жоана Лапорты и хочет вместе с ним формировать будущее «Барселоны».
Если Лапорта не будет переизбран на пост президента «Барселоны» 15 марта, уход Ханси из клуба будет возможен либо ближайшим летом, либо после истечения срока контракта в 2027-м.
Флик возглавил «Барсу» в 2024 году. Он выиграл с клубом Ла Лигу, Кубок Испании и два Суперкубка страны.