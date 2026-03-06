Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий"

— Почему была минимальная ротация по сравнению с игрой с «Сочи» (3:2)? Сказался ли перенос матча на игре?
— Пару замен мы сделали. Да, у нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий. Сейчас нужно восстановиться и подготовиться. Мы верим, что еще можем пройти «Динамо».
— С чем связана ранняя замена Сауся? Считаете ли вы свои замены тоже ошибками?
— Самое важное — это команда, она на первом месте, мы ошибаемся вместе.
Саусь получил желтую карточку, поэтому мы его поменяли. Мы не хотели рисковать. Мы хотели завершить игру в полном составе и добавить свежести.
— Вы пропустили семь мячей за две игры. Вы понимаете, как это исправлять?
— Я согласен с тем, что мы пропустили слишком много голов. Должны пропускать меньше и играть на ноль. Если ты пропускаешь столько мячей, то выигрывать невозможно, — сказал испанец.