47-й президент Соединенных Штатов Америки принимает в Белом доме флоридскую команду, в ноябре 2025 года впервые выигравшую плей-офф МЛС. Месси впервые посетил официальную резиденцию главы США.
«Сегодня мы рады принять победителя Кубка МЛС-2025 “Интер Майами”. Отличная работа (повернулся к Месси, кивнул ему и пожал руку — Спортс»").
Это моя привилегия — сказать, что ни один президент США до этого не мог произнести этих слов: «Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Меси».
Мой сын спросил сегодня: «Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?» Я говорю: «Нет. У меня многовато разных дел». Он сказал: «Месси!» Он твой большой фанат, считает тебя большой линостью. Спасибо, что пришел (снова обернулся к Месси — Спортс«“).
Мой сын — большой фанат соккера. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду (Лео улыбнулся — Спортс«“). Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают.
Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь", — сказал Трамп.