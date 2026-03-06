Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.22
П2
7.60
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду — это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета

«Тоттенхэм» впервые в истории не побеждает в одиннадцати матчах АПЛ подряд.

Источник: Спортс"

В рамках 29-го тура Премьер-лиги команда тренера Игора Тудора, игравшая в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Микки ван де Вена, дома уступила «Кристал Пэлас» (1:3).

«Шпоры» не побеждают с 28 декабря, когда был обыгран «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у команды в лиге 7 поражений, в том числе сейчас 5 подряд, и 4 ничьих. Это первый случай в истории клуба.

Тудор, сменивший Томаса Франка, проиграл три первых матча АПЛ.

15 марта «шпоры» занимающие 16-е место и на 1 очко опережающие зону вылета, в гостях сыграют с «Ливерпулем».