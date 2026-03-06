Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.25
П2
7.75
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Тудор после 1:3 от «Пэлас»: «Верю в спасение “Тоттенхэма” от вылета больше, чем раньше. Лодка движется в нужном направлении»

Игор Тудор верит, что «Тоттенхэм» не вылетит из АПЛ.

Источник: Спортс"

Тренер «шпор» высказался после поражения от «Кристал Пэлас» (1:3). После 29 матчей «Тоттенхэм» занимает в таблице 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

"Понимаю болельщиков, они хотели большего. Мы тоже хотели большего. Красная карточка [ван де Вена] все изменила.

Это может прозвучать странно, но после этой игры я верю [в спасение от вылета] больше, чем раньше. Я кое-что увидел. Мне нужно выбрать правильных игроков, потому что лодка движется в нужном мне направлении, и те, кто в лодке, могут остаться, иначе они могут покинуть ее.

Когда вернутся остальные игроки, уверен, у нас будет хорошая команда, и мы вернемся. Нелегко смириться с той ситуацией, в которой сейчас находимся", — сказал Тудор.