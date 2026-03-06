Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.75
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Хомуха не верит, что Соболев выйдет в старте против «Оренбурга»: «Не для того Дурана брали. Хотелось бы уже видеть результативность, которую ждали в “Зените”

Дмитрий Хомуха считает, что Джон Дуран и дальше будет играть в стартовом составе «Зенита», несмотря на отсутствие результативных действий в первых двух матчах.

Источник: Спортс"

— Нет ли у вас разочарования Дураном после двух матчей с «Балтикой»?

— Определенное разочарование есть, потому что это очень резонансная фигура. Хотелось бы уже в первых матчах видеть ту результативность, которую ожидали в самом «Зените», но ее, к сожалению, нет.

— Когда стоит ждать голов от колумбийца?

— Очень много зависит от того, с какими командами играет «Зенит», на каких полях. Здесь давать прогнозы очень сложно.

— Место Дурана в старте на игру с «Оренбургом», или более справедливо, чтобы с первых минут играл Соболев, который забил «Балтике» в Кубке России?

— По логике, тот, кто забил и отличился, но не для того Дурана брали на те условия, которые есть. Мне кажется, все равно выйдет Дуран в стартовом составе, — сказал экс-тренер молодежной сборной России.