Хомуха не верит, что Соболев выйдет в старте против «Оренбурга»: «Не для того Дурана брали. Хотелось бы уже видеть результативность, которую ждали в “Зените”

— Нет ли у вас разочарования Дураном после двух матчей с «Балтикой»?
— Определенное разочарование есть, потому что это очень резонансная фигура. Хотелось бы уже в первых матчах видеть ту результативность, которую ожидали в самом «Зените», но ее, к сожалению, нет.
— Когда стоит ждать голов от колумбийца?
— Очень много зависит от того, с какими командами играет «Зенит», на каких полях. Здесь давать прогнозы очень сложно.
— Место Дурана в старте на игру с «Оренбургом», или более справедливо, чтобы с первых минут играл Соболев, который забил «Балтике» в Кубке России?
— По логике, тот, кто забил и отличился, но не для того Дурана брали на те условия, которые есть. Мне кажется, все равно выйдет Дуран в стартовом составе, — сказал экс-тренер молодежной сборной России.