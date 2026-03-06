Ричмонд
«За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?» Ловчев о результативной ошибке Джику в матче с «Динамо»!

Евгений Ловчев раскритиковал защитника «Спартака» Александра Джику за результативную ошибку в первом матче с «Динамо» (2:5) в ½ финала FONBET Кубка России в Пути РПЛ.

Источник: Sports

На 73-й минуте ганец потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Форвард бело-голубых Ярослав Гладышев совершил отбор и отдал результативный пас Константину Тюкавину.

— Что делал защитник? За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?

— В ваше время что бы сделали с футболистом после такой ошибки?

— Я играю первую игру в Ташкенте за «Спартак». Я подключаюсь по левому флангу. Параллельно бежит Виктор Папаев. Я ему отдаю пас, перехватывают мяч, и на наши ворота идет атака.

А у нас был Сергей Рожков. Когда я третий раз это повторил, Рожков подошел ко мне и сказал: «Молодой, еще раз, и я тебя урою». Вот что было бы, — сказал бывший футболист «Спартака».

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше