«За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?» Ловчев о результативной ошибке Джику в матче с «Динамо»!

На 73-й минуте ганец потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Форвард бело-голубых Ярослав Гладышев совершил отбор и отдал результативный пас Константину Тюкавину.
— Что делал защитник? За что этот человек получает деньги? Зачем его покупали?
— В ваше время что бы сделали с футболистом после такой ошибки?
— Я играю первую игру в Ташкенте за «Спартак». Я подключаюсь по левому флангу. Параллельно бежит Виктор Папаев. Я ему отдаю пас, перехватывают мяч, и на наши ворота идет атака.
А у нас был Сергей Рожков. Когда я третий раз это повторил, Рожков подошел ко мне и сказал: «Молодой, еще раз, и я тебя урою». Вот что было бы, — сказал бывший футболист «Спартака».