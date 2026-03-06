Ричмонд
Мостовой о 2:5 «Спартака»: «Ошибка Джику — это безобразие, но “Динамо” стоит похвалить»

Александр Мостовой раскритиковал защитника «Спартака» Александра Джику за результативную ошибку в первом матче с «Динамо» (2:5) в ½ финала FONBET Кубка России в Пути РПЛ.

На 73-й минуте ганец потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Форвард бело-голубых Ярослав Гладышев совершил отбор и отдал результативный пас Константину Тюкавину.

«Ошибка Джику — это вообще безобразие. Ясно, что он сейчас будет с поникший головой, бесполезно ему что-либо говорить. Он извинится и скажет: “Да, ребят, я виноват”.

Но «Динамо» стоит похвалить. Уже две победы [весной]. Посмотрим, что будет в чемпионате против ЦСКА«, — сказал экс-игрок “Спартака”.

