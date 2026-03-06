Мостовой о 2:5 «Спартака»: «Ошибка Джику — это безобразие, но “Динамо” стоит похвалить»

На 73-й минуте ганец потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Форвард бело-голубых Ярослав Гладышев совершил отбор и отдал результативный пас Константину Тюкавину.
«Ошибка Джику — это вообще безобразие. Ясно, что он сейчас будет с поникший головой, бесполезно ему что-либо говорить. Он извинится и скажет: “Да, ребят, я виноват”.
Но «Динамо» стоит похвалить. Уже две победы [весной]. Посмотрим, что будет в чемпионате против ЦСКА«, — сказал экс-игрок “Спартака”.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше