Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.75
П2
13.50
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.98
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.08
П2
7.34
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.50
П2
2.32
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Артига о Селюке: «Мы просто друзья, у меня нет агента. Дмитрий знает Россию и может давать мне полезные советы»

Тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что Дмитрий Селюк не является его агентом.

Источник: Спортс"

— Действительно ли Селюк ваш агент? Он очень активен в информационном поле, и иногда его высказывания вызывают негатив.

— У Дмитрия Селюка проблема — он меня очень любит, но могу сказать, что мы просто хорошие друзья, в переговорах с «Рубином» он участие не принимал.

Я не слежу за прессой, но когда он слышит критику в мой адрес, причем от людей, которые не знают меня, не видели моих тренировок… Видя все это, Дмитрий хочет защитить меня. Я же хочу быть сконцентрирован на футболе. Все это от нашей большой взаимной симпатии. Мы просто друзья.

Четыр года назад мы познакомились, он очень помогал мне и моей семье в непростых моментах. Дмитрий знает Россию и может давать мне полезные советы. Но у меня нет агента, переговоры я вел напрямую, — сказал Артига.