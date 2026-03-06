Трамп говорил о войне в Иране, пока Месси и игроки «Интер Майами» стояли сзади: «Мы уничтожаем врага раньше плана. Нам не оставили выбора. У нас самая мощная армия мира»

Трамп принимал «Интер» в Белом доме по случают победы в Кубке МЛС-2025.
"Военные США вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать врага намного раньше запланированного срока и на уровнях, невиданных ранее.
Мы уничтожаем все больше иранских ракет и беспилотников каждый час, выводя их из строя так, как никто не считал возможным. Как только они запускают ракету, в течение четырех минут пусковая установка попадает под обстрел.
Они не понимают, что происходит, но у нас самая мощная армия в мире, их флот уничтожен — 24 корабля за три дня. Это очень много. У нас действительно не было выбора, они бы ударили нас, если бы мы не ударили их, потому что они сумасшедшие", — сказал Трамп.