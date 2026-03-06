Роналду отправится в Мадрид для лечения травмы, заявил тренер «Аль-Насра»

Во вторник клуб сообщил, что Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра. Ранее в этот же день в соцсетях «Аль-Насра» были опубликованы фотографии нападающего с тренировки на фоне информации о том, что он покинул Саудовскую Аравию из-за обстановки в регионе. Как сообщило The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, личный самолет португальца вылетел из страны и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.