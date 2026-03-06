Ричмонд
Роналду отправится в Мадрид для лечения травмы, заявил тренер «Аль-Насра»

Тренер «Аль-Насра» Жезус: Роналду отправится в Мадрид для лечения травмы бедра.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный тренер саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Хорхе Жезус заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду отправится в Мадрид для прохождения лечения травмы задней поверхности бедра у личного терапевта.

Во вторник клуб сообщил, что Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра. Ранее в этот же день в соцсетях «Аль-Насра» были опубликованы фотографии нападающего с тренировки на фоне информации о том, что он покинул Саудовскую Аравию из-за обстановки в регионе. Как сообщило The Sun со ссылкой на сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда, личный самолет португальца вылетел из страны и приземлился в Мадриде. Источник не уточнил, был ли португальский футболист со своей семьей на борту.

«После обследования мы видим, что травма, полученная Криштиану Роналду, оказалась серьезнее, чем ожидалось. Криштиану теперь отправится в Испанию, как и другие игроки, которые уезжали на лечение травм. Его повреждение потребовало лечения в Мадриде у его личного физиотерапевта, и мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде», — приводит слова Жезуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». 41-летний португалец представляет «Аль-Наср» с 2023 года и за это время забил 114 мячей в 129 матчах.