Бубнов о поведении Соболева после гола «Балтике»: «Сашуля приговорен. Семак сделал вид, что не обратил на это внимания, как с Дзюбой, но он будет сидеть. В конце сезона могут убрать»

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов считает, что поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева повлияет на его положение в команде.

Источник: Спортс"

Форвард вышел на замену на 74-й минуте матча с «Балтикой» (1:0) во втором раунде ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России и через пять минут забил гол — впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова.

После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».

"Семак, как и с Дзюбой, сделал вид, что не обратил на это внимания, но 100% обратил. И Сашуля приговорен.

Все. Вот будет теперь сидеть. И, в конце концов, тебя в конце сезона могут вообще убрать«, — сказал Бубнов в эфире на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.

Напомним, в октябре 2021 года нападающий Артем Дзюба, игравший за «Зенит», кричал: «Я, #####, здесь должен быть #####» после гола в ворота «Динамо», который он тоже забил, выйдя на замену.

