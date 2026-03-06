Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
4.08
X
2.05
П2
3.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Монако
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
7.75
П2
1.15
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Дини о Рэшфорде: «В “Барсе” дали понять, что им насрать на него, у них недавно был Месси. В “МЮ” Маркус был значимой фигурой, здесь надо доказать, что он достоин играть за клуб&raq

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде, выступающем за «Барселону» на правах аренды.

Источник: Спортс"

«После того, как он наконец покинул “Олд Траффорд”, мы слышим разговоры о том, что проблема заключалась в культуре клуба, хотя на самом деле ее создавал он сам. Все было неправильно все время.

По счастливой случайности или божественному вмешательству он осуществил свою мечту, перейдя в «Барселону». И столкновение с этим футбольным институтом изменило его.

После ухода из клуба, где он был значимой фигурой, в «Барселоне» ему, вероятно, дали четкий сигнал: «Нам насрать на Маркуса Рэшфорда, у нас еще недавно был Лионель Месси».

Им все равно, что он думает, что носит или делает — он там, чтобы доказать, что достоин играть за этот клуб", — написал Дини в своей колонке.