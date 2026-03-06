Дини о Рэшфорде: «В “Барсе” дали понять, что им насрать на него, у них недавно был Месси. В “МЮ” Маркус был значимой фигурой, здесь надо доказать, что он достоин играть за клуб&raq

«После того, как он наконец покинул “Олд Траффорд”, мы слышим разговоры о том, что проблема заключалась в культуре клуба, хотя на самом деле ее создавал он сам. Все было неправильно все время.
По счастливой случайности или божественному вмешательству он осуществил свою мечту, перейдя в «Барселону». И столкновение с этим футбольным институтом изменило его.
После ухода из клуба, где он был значимой фигурой, в «Барселоне» ему, вероятно, дали четкий сигнал: «Нам насрать на Маркуса Рэшфорда, у нас еще недавно был Лионель Месси».
Им все равно, что он думает, что носит или делает — он там, чтобы доказать, что достоин играть за этот клуб", — написал Дини в своей колонке.