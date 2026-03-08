«МЮ»-2008 — лучшая команда в истории АПЛ. Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал с ней нынешний «Арсенал», а если нет, то он опасен для общества". Эвра о Тео

— Тео Уолкотт поднял вопрос о том, кто победил бы — «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08. Руни сказал, что «Манчестер Юнайтед» разгромил бы их. Полагаю, вы согласны?
— Я думаю, Уэйн Руни был по-настоящему добр к Тео Уолкотту, даже если он сказал, что «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08 разгромил бы «Арсенал». Уолкотт — мой хороший друг, я люблю его, но подобные комментарии показывают, что на телевидении он представляет угрозу. Ему следует прекратить заниматься экспертизой, это опасно для детей — говорить такие вещи.
Даже в Кубке Англии в 2008 году мы обыграли «Арсенал», который играл с восемью игроками обороны. Наша команда — лучшая в истории Премьер-лиги, не сравнивайте ее с «Арсеналом». Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал их, а если нет, то он опасен для общества, — сказал Эвра в интервью Stake.