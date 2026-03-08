Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
13.00
П2
1.20
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.16
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

«МЮ»-2008 — лучшая команда в истории АПЛ. Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал с ней нынешний «Арсенал», а если нет, то он опасен для общества". Эвра о Тео

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на слова Тео Уолкотта про нынешний «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года.

Источник: Спортс"

— Тео Уолкотт поднял вопрос о том, кто победил бы — «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08. Руни сказал, что «Манчестер Юнайтед» разгромил бы их. Полагаю, вы согласны?

— Я думаю, Уэйн Руни был по-настоящему добр к Тео Уолкотту, даже если он сказал, что «Манчестер Юнайтед» сезона-2007/08 разгромил бы «Арсенал». Уолкотт — мой хороший друг, я люблю его, но подобные комментарии показывают, что на телевидении он представляет угрозу. Ему следует прекратить заниматься экспертизой, это опасно для детей — говорить такие вещи.

Даже в Кубке Англии в 2008 году мы обыграли «Арсенал», который играл с восемью игроками обороны. Наша команда — лучшая в истории Премьер-лиги, не сравнивайте ее с «Арсеналом». Уолкотт, вероятно, был пьян, когда сравнивал их, а если нет, то он опасен для общества, — сказал Эвра в интервью Stake.