Кубарси сбил Иньяки Уильямса перед штрафной «Барсы» и получил желтую. Экс-судья Итурральде согласен с решением: «Не было явной возможности забить гол. Жоан Гарсия был первым на мяче»

«Атлетик» принимает «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм). На 57-й минуте встречи защитник гостей Кубарси сбил вингера Иньяки Уильямса, который делал забег, пытаясь откликнуться на передачу из глубины поля.
Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку каталонцев желтую карточку.
«Это ни в коем случае не красная карточка. Иньяки Уильямс не контролировал мяч, а Жоан Гарсия оказался первым на мяче. Это желтая карточка. Не было явной возможности забить гол», — оценил эпизод Итурральде.
Фото: кадр из трансляции.