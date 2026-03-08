Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
101.00
X
17.00
П2
1.20
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
П1
6.70
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Кубарси сбил Иньяки Уильямса перед штрафной «Барсы» и получил желтую. Экс-судья Итурральде согласен с решением: «Не было явной возможности забить гол. Жоан Гарсия был первым на мяче»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с фолом Пау Кубарси на Иньяки Уильямсе.

Источник: Спортс"

«Атлетик» принимает «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги (0:1, первый тайм). На 57-й минуте встречи защитник гостей Кубарси сбил вингера Иньяки Уильямса, который делал забег, пытаясь откликнуться на передачу из глубины поля.

Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку каталонцев желтую карточку.

«Это ни в коем случае не красная карточка. Иньяки Уильямс не контролировал мяч, а Жоан Гарсия оказался первым на мяче. Это желтая карточка. Не было явной возможности забить гол», — оценил эпизод Итурральде.

Фото: кадр из трансляции.