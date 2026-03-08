«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А — 4:0 с «Пизой». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате

Команда Лучано Спаллетти разгромила дома «Пизу» в 28-м туре (4:0).
Туринцы занимают шестое место в турнирной таблице, у них 50 очков. У лидирующего «Интера» — 67 и матч в запасе.
В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Удинезе».
«Ювентус» одержал первую победу в Серии А за пять последних матчей.
