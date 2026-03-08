«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А — 4:0 с «Пизой». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.12
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей в Серии А — 4:0 с «Пизой». Команда Спаллетти идет 6-й в чемпионате

«Ювентус» одержал первую победу в Серии А за пять последних матчей.

Источник: Спортс"

Команда Лучано Спаллетти разгромила дома «Пизу» в 28-м туре (4:0).

Туринцы занимают шестое место в турнирной таблице, у них 50 очков. У лидирующего «Интера» — 67 и матч в запасе.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Удинезе».