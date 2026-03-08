«Ман Сити» не проигрывает 11 матчей подряд — 9 побед, 2 ничьих. Дальше — игра с «Реалом» в ЛЧ

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ньюкасл» со счетом 3:1 в ⅛ финала Кубка Англии. В 11 последних матчах во всех турнирах «горожане» одержали 9 побед и дважды сыграли вничью.
11 марта «Сити» встретится с «Реалом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
