Флик об 1:0 с «Атлетиком»: «Это потрясающе — победить здесь. Я был уверен в игроках — я очень ценю атмосферу в команде и их сплоченность»

Ферран? Сейчас у него нет уверенности в себе, но мы работаем над этим. В матчах важно пробовать все. Он в хорошей форме, он быстр, и сейчас ему просто немного не везет, но если я смогу ему помочь, я это сделаю", — сказал Флик.