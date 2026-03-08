Росеньор о периоде в «Челси»: «15 матчей и 10 побед — не так уж и плохо. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.18
X
2.98
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.70
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Росеньор о периоде в «Челси»: «15 матчей и 10 побед — не так уж и плохо. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о победе над «Рексхэмом» в ⅛ финала Кубка Англии.

— Алехандро Гарначо только что сказал, что это была одна из самых трудных игр «Челси» в этом сезоне. Вы согласны?

— Да, согласен. Именно поэтому Кубок Англии такой особенный турнир. Думаю, игроки были великолепны. Великолепны своей энергией, тем, как смело они прессинговали и как играли. Нам пришлось показывать очень-очень высокий уровень. Нас до самого конца подталкивала вперед очень хорошая команда. В таких матчах нужно еще и проявлять характер.

— Что нового вы, возможно, узнали о своих игроках?

— Честно говоря, ничего нового. Мы рано проигрывали 0:1 «Астон Вилле». Мы уступали 0:2 к перерыву в матче с «Вест Хэмом». Нам нужно найти способ не оказываться в таких ситуациях, но то, что показывают игроки — независимо от того, кто на поле — это отличный дух, вера и воля к победе. И это то, что нам понадобится до конца сезона.

— Что вы думаете о форме Гарначо?

— Мне кажется, он сейчас в хорошем состоянии. Але в отличной форме. Его голы, его энергия на протяжении 120 минут была феноменальна, учитывая, что в среду он отыграл все 90 минут. Он находится в очень хорошей форме, и это очень приятно видеть на таком важном этапе сезона.

— Два решения, на которые повлиял ВАР…

— На мой взгляд, оба решения правильные. Понимаю, что это может раздражать. Любой опасный фол — это опасный фол, а если офсайд — значит офсайд. Неважно, насколько минимальная разница. Сегодня нам понадобилась и доля удачи, потому что «Рексхэм» сыграл действительно очень хорошо.

— С чем вы связываете недостаток контроля в игре?

— То же самое было против «Кристал Пэлас» примерно шесть недель назад, когда я только пришел. Мы играли очень хорошо, когда вели 3:0. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой. Но в кубковых матчах, когда много эмоций, это чувствуется на поле. В таких играх очень сложно. Мы не будем единственной командой Премьер-лиги на этой стадии, которой было трудно против соперника из более низкого дивизиона. Нам нужно найти решение.

Но если посмотреть: кажется, 15 матчей и 10 побед — не так уж и плохо. Нужно продолжать работать. Нужно восстановиться. В среду у нас большой матч (против «ПСЖ» в ⅛ финала ЛЧ — Спортс«“), и нужно начинать готовиться к нему, — сказал Росеньор.