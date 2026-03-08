Росеньор о периоде в «Челси»: «15 матчей и 10 побед — не так уж и плохо. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой»

— То же самое было против «Кристал Пэлас» примерно шесть недель назад, когда я только пришел. Мы играли очень хорошо, когда вели 3:0. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой. Но в кубковых матчах, когда много эмоций, это чувствуется на поле. В таких играх очень сложно. Мы не будем единственной командой Премьер-лиги на этой стадии, которой было трудно против соперника из более низкого дивизиона. Нам нужно найти решение.