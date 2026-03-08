Росеньор о периоде в «Челси»: «15 матчей и 10 побед — не так уж и плохо. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой»

— Алехандро Гарначо только что сказал, что это была одна из самых трудных игр «Челси» в этом сезоне. Вы согласны?
— Да, согласен. Именно поэтому Кубок Англии такой особенный турнир. Думаю, игроки были великолепны. Великолепны своей энергией, тем, как смело они прессинговали и как играли. Нам пришлось показывать очень-очень высокий уровень. Нас до самого конца подталкивала вперед очень хорошая команда. В таких матчах нужно еще и проявлять характер.
— Что нового вы, возможно, узнали о своих игроках?
— Честно говоря, ничего нового. Мы рано проигрывали 0:1 «Астон Вилле». Мы уступали 0:2 к перерыву в матче с «Вест Хэмом». Нам нужно найти способ не оказываться в таких ситуациях, но то, что показывают игроки — независимо от того, кто на поле — это отличный дух, вера и воля к победе. И это то, что нам понадобится до конца сезона.
— Что вы думаете о форме Гарначо?
— Мне кажется, он сейчас в хорошем состоянии. Але в отличной форме. Его голы, его энергия на протяжении 120 минут была феноменальна, учитывая, что в среду он отыграл все 90 минут. Он находится в очень хорошей форме, и это очень приятно видеть на таком важном этапе сезона.
— Два решения, на которые повлиял ВАР…
— На мой взгляд, оба решения правильные. Понимаю, что это может раздражать. Любой опасный фол — это опасный фол, а если офсайд — значит офсайд. Неважно, насколько минимальная разница. Сегодня нам понадобилась и доля удачи, потому что «Рексхэм» сыграл действительно очень хорошо.
— С чем вы связываете недостаток контроля в игре?
— То же самое было против «Кристал Пэлас» примерно шесть недель назад, когда я только пришел. Мы играли очень хорошо, когда вели 3:0. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой. Но в кубковых матчах, когда много эмоций, это чувствуется на поле. В таких играх очень сложно. Мы не будем единственной командой Премьер-лиги на этой стадии, которой было трудно против соперника из более низкого дивизиона. Нам нужно найти решение.
Но если посмотреть: кажется, 15 матчей и 10 побед — не так уж и плохо. Нужно продолжать работать. Нужно восстановиться. В среду у нас большой матч (против «ПСЖ» в ⅛ финала ЛЧ — Спортс«“), и нужно начинать готовиться к нему, — сказал Росеньор.