Защитник «Балтики» Бевеев об отсутствии Талалаева на матче с «Ростовом»: «Добавил бы эмоций, встряхнул бы кого‑то. Могли бы и выиграть»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.17
X
2.99
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.10
П2
2.70
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.79
П2
6.30
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.97
П2
6.25
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.69
П2
5.20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.60
П2
1.96
Футбол. Франция
17:00
Ланс
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.62
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.12
П2
2.23
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.92
П2
2.87
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Защитник «Балтики» Бевеев об отсутствии Талалаева на матче с «Ростовом»: «Добавил бы эмоций, встряхнул бы кого‑то. Могли бы и выиграть»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался после матча с «Ростовом» (1:1).

Источник: Спортс"

Тренер калининградцев Андрей Талалаев пропустил игру из‑за дисквалификации.

— Когда остаются считанные минуты до финального свистка, ты ведешь в счете и пропускаешь в самой концовке, это неприятно. Значит, надо тренироваться. У нас будет неделя до следующей игры, будем работать. Таких голов больше не будет.

— Не было главного тренера. Как это сказалось?

— Если бы он был на бровке, то подсказал бы, наверное. Эмоций добавил бы, встряхнул бы кого‑то. Наверное, мы бы тогда не ошибались, могли бы и выиграть. Никто не знает на самом деле, — сказал Бевеев.

