Защитник «Балтики» Бевеев об отсутствии Талалаева на матче с «Ростовом»: «Добавил бы эмоций, встряхнул бы кого‑то. Могли бы и выиграть»

Тренер калининградцев Андрей Талалаев пропустил игру из‑за дисквалификации.
— Когда остаются считанные минуты до финального свистка, ты ведешь в счете и пропускаешь в самой концовке, это неприятно. Значит, надо тренироваться. У нас будет неделя до следующей игры, будем работать. Таких голов больше не будет.
— Не было главного тренера. Как это сказалось?
— Если бы он был на бровке, то подсказал бы, наверное. Эмоций добавил бы, встряхнул бы кого‑то. Наверное, мы бы тогда не ошибались, могли бы и выиграть. Никто не знает на самом деле, — сказал Бевеев.
