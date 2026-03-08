«МЮ» интересен Тавернье. У хавбека «Борнмута» 5+4 в 25 матчах сезона АПЛ

Манкунианцы рассматривают возможность подписания англичанина по окончании сезона.
Тавернье также интересен «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест», которые делали запросы по нему в январе.
В 25 матчах сезона АПЛ на счету хавбека 5 голов и 4 ассиста.
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Борнмута» Маркусом Тавернье.
Манкунианцы рассматривают возможность подписания англичанина по окончании сезона.
Тавернье также интересен «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест», которые делали запросы по нему в январе.
В 25 матчах сезона АПЛ на счету хавбека 5 голов и 4 ассиста.