Воспитанник «Краснодара» Якимов о работе официантом и барменом: «Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Быстро понял, что это не мое»

Нужны были деньги, поэтому искал варианты. Несколько дней поработал официантом, но быстро понял, что это не мое. За пару недель отучился на бармена, но и там задержался ненадолго, на месяц-полтора. Понял, что зарабатывать деньги все же лучше тем, что умею делать, то есть футболом. Два с половиной года бегал за университет, параллельно, ради заработка, играл на первенство края, в районных турнирах«, — сказал полузащитник “Факела”.