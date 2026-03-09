Бибиана Штайнхаус-Уэбб: «Женщине точно не легче стать арбитром. Планируем ли мы инфраструктуру для них? К примеру, отдельные раздевалки. Как поддерживаем после декрета?»

"Давайте будем реалистами: женщине точно не легче стать профессиональным арбитром. Женский футбол стремительно развивается во всех направлениях. Однако действительно ли мы продумываем все условия, которые должны сопровождать этот процесс?
Например, в случае с поездками — планируем ли мы инфраструктуру для женщин? К примеру, отдельные раздевалки. Судейские футболки с женским кроем появились лишь в середине моей карьеры.
Как мы поддерживаем арбитров после декретного отпуска, чтобы они могли вернуться на поле? И какие возможности создаем, чтобы помочь им справляться с вопросом ухода за детьми?" — сказала экс-арбитр Бундеслиги.