Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.15
П2
5.60
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.15
П2
17.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.00
П2
1.50
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Бибиана Штайнхаус-Уэбб: «Женщине точно не легче стать арбитром. Планируем ли мы инфраструктуру для них? К примеру, отдельные раздевалки. Как поддерживаем после декрета?»

Бибиана Штайнхаус-Уэбб высказалась о сложностях, с которыми сталкиваются арбитры-женщины.

Источник: Спортс"

"Давайте будем реалистами: женщине точно не легче стать профессиональным арбитром. Женский футбол стремительно развивается во всех направлениях. Однако действительно ли мы продумываем все условия, которые должны сопровождать этот процесс?

Например, в случае с поездками — планируем ли мы инфраструктуру для женщин? К примеру, отдельные раздевалки. Судейские футболки с женским кроем появились лишь в середине моей карьеры.

Как мы поддерживаем арбитров после декретного отпуска, чтобы они могли вернуться на поле? И какие возможности создаем, чтобы помочь им справляться с вопросом ухода за детьми?" — сказала экс-арбитр Бундеслиги.