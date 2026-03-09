Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.10
П2
6.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.71
П2
25.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.50
П2
1.36
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Экс-повар Неймара, работавшая с 2013-го по 2018-й, не подавала на игрока в суд за нарушения условий труда: «Мое фото в новости использовали без разрешения». Иск подан другой бывшей работницей

Одна из женщин, работавших у Неймара в качестве повара, сообщила, что ее ошибочно связывают с иском о нарушении трудовых прав.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что бывшая работница подала на форварда в суд из-за постоянных переработок и других нарушений, потребовав выплатить ей 262 тысячи реалов (почти 43 тысячи евро). Имя истицы в оригинальной статье не приводилось, однако некоторые страницы в соцсетях использовали фото Марселы Лерми Мингоранс для оформления своих материалов на эту тему.

В связи с эти Марсела Лерми опубликовала свое заявление.

"Я работала на спортсмена Неймара Жуниора с 2013 по 2018 год, и наши отношения всегда оставались исключительно профессиональными, основанными на взаимном уважении и этике.

Я никогда не подавала никаких трудовых исков или судебных претензий ни в отношении него, ни в отношении кого-либо из его окружения.

6 марта 2026 года один аккаунт в этой сети [Instagram] опубликовал новость, использовав мою фотографию без разрешения и связав мое имя с якобы существующим трудовым иском, которого на самом деле нет.

Эта информация полностью ложная. Юридические меры для удаления контента и привлечения виновных к ответственности уже приняты.

Прошу вас: не распространяйте информацию, не проверив ее достоверность", — написала женщина.

Следует подчеркнуть, что иск в отношении Неймара был подан другим человеком — работавшим на футболиста с июля 2025-го по февраль 2026-го.