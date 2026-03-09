Экс-повар Неймара, работавшая с 2013-го по 2018-й, не подавала на игрока в суд за нарушения условий труда: «Мое фото в новости использовали без разрешения». Иск подан другой бывшей работницей

Ранее стало известно, что бывшая работница подала на форварда в суд из-за постоянных переработок и других нарушений, потребовав выплатить ей 262 тысячи реалов (почти 43 тысячи евро). Имя истицы в оригинальной статье не приводилось, однако некоторые страницы в соцсетях использовали фото Марселы Лерми Мингоранс для оформления своих материалов на эту тему.