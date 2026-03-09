«Атлетико» и Netflix договорились о продвижении фильма по мотивам «Острых козырьков». Игроки поучаствуют промо ролике, на «Метропоплитано» откроют бар и праикмахерскую, стилизованные под сериал

Фильм выйдет на платформе 20 марта. Клуб будет рекламировать кино в своих социальных сетях. Также будет снят рекламный ролик с участием игроков команды.
Перед матчем Ла Лиги против «Хетафе» 14 марта на стадионе «Метрополитано» игроков «Атлетико» будут сопровождать люди в образе персонажей из «Острых козырьков», которые будут «обеспечивать их безопасность».
На стадионе появятся стилизованные под Бирмингем 1930-х годов места: бар Garrison Tavern, парикмахерская в стиле того времени, актеры в кепках, как у героев сериала, будут раздавать болельщикам газеты и береты.
Финансовые детали сделки не раскрываются.