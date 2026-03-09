Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Алавес
2
Все коэффициенты
П1
29.00
X
4.33
П2
1.31
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

«Атлетико» и Netflix договорились о продвижении фильма по мотивам «Острых козырьков». Игроки поучаствуют промо ролике, на «Метропоплитано» откроют бар и праикмахерскую, стилизованные под сериал

«Атлетико» и стриминговый сервис Netflix подписали соглашение о продвижении фильма The Immortal Man, рассказывающего о дальнейшей судьбе Томаса Шелби — главного героя сериала «Острые козырьки» в исполнении Киллиана Мерфи.

Фильм выйдет на платформе 20 марта. Клуб будет рекламировать кино в своих социальных сетях. Также будет снят рекламный ролик с участием игроков команды.

Перед матчем Ла Лиги против «Хетафе» 14 марта на стадионе «Метрополитано» игроков «Атлетико» будут сопровождать люди в образе персонажей из «Острых козырьков», которые будут «обеспечивать их безопасность».

На стадионе появятся стилизованные под Бирмингем 1930-х годов места: бар Garrison Tavern, парикмахерская в стиле того времени, актеры в кепках, как у героев сериала, будут раздавать болельщикам газеты и береты.

Финансовые детали сделки не раскрываются.