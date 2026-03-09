Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2

Моуринью об удалении: «Судья заявил, что я выбил мяч в сторону скамейки “Порту” — это ложь. После голов я часто выбиваю мяч на трибуну, чтобы порадовать фанатов»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после ничьей с «Порту» (2:2) высказался о своем удалении и работе судейской бригады.

Источник: Спортс"

Отметим, что после гола Леандро Баррейро на 88-й минуте Моуринью пнул мяч и спровоцировал недовольство со стороны тренерского штаба соперника, в частности — Лучо Гонсалеса. Между ними возникла перепалка. Главный судья Жоау Педру Пиньейру показал тренеру «Бенфики» красную карточку.

«Судья сказал, что удалил меня за то, что я выбил мяч в сторону скамейки запасных “Порту”. Это абсолютная ложь. Часто после наших голов я выбиваю мяч на трибуну, чтобы отдать его какому-нибудь счастливому болельщику. Знаю, что моя техника не идеальна, но я целился именно на трибуну.

Меня удалили, а четвертый судья проделал ужасную работу во время матча и продолжил в том же духе, когда сказал арбитру, что я выбил мяч [в сторону скамейки]", — заявил Моуринью.

