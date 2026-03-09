Фанат «Пройссена» выдернул кабель монитора ВАР, чтобы судья не дал пенальти в пользу «Герты». Арбитр объявил, что видеоассистенты зафиксировали фол, и назначил 11-метровый

В конце первого тайма в пользу берлинской команды был назначен пенальти, который реализовал Фабиан Резе.
Главный судья Феликс Бикель изначально не зафиксировал фол в штрафной хозяев, однако видеоассистент Катрин Рафальски сообщила судье, что было нарушение правил.
Бикеля пригласили к монитору ВАР, однако экран не выдавал картинку. Как сообщается, болельщик «Пройссена» выдернул кабель питания монитора.
Тогда судья по громкой связи объявил, что его коллеги из ВАР зафиксировали нарушение, и назначил пенальти.