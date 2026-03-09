Ричмонд
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
Аллегри о победе в дерби: «Интер» остается явным фаворитом Серии А, +7 очков — это очень много. Но «Милан» к марту набрал оптимальную форму, и теперь решается исход сезона"

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Интером» (1:0) в Серии А.

Источник: Спортс"

— В последний раз «Милан» выигрывал оба дерби в чемпионате в 2011 году. Помните, чем завершился тот сезон?

— Мы стали чемпионами. Но сейчас у «Интера» семиочковый отрыв, это много.

Мы набрали 60 очков, держим «Ювентус» и «Комо» позади себя. Мы шесть месяцев работали для того, чтобы к марту подойти в оптимальной форме. Теперь решается исход сезона.

Вся команда чувствует себя лучше, и было важно набрать очки. Приятно, что на игре присутствовало руководство, но мы пока еще ничего не достигли. Очень рады победе, но у нас их на одну меньше, чем нужно для достижения цели.

В первом тайме мы очень много бегали, а во втором немного отошли назад и позволили сделать несколько навесов, но реальных моментов не было. Мы организованно оборонялись и создали пару хороших ситуаций. При этом «Интер» остается явным фаворитом чемпионата, — сказал главный тренер «Милана» в интервью DAZN.

«Милан» выиграл оба дерби с «Интером» в Серии А впервые с сезона-2010/11. Тогда тренером тоже был Аллегри.