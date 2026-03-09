Ричмонд
Хави о возвращении Месси в «Барсу» в 2023-м: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил»

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что помешало возвращению Лионеля Месси в каталонский клуб в 2023 году.

Источник: Спортс"

— Он мог вернуться в «Барселону», когда вы были главным тренером?

— Тут президент тоже говорит не всю правду. Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались, и он сказал мне, что у него есть желание вернуться. Я видел его в команде. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Когда дашь мне “зеленый свет”, я сообщу президенту», потому что с футбольной точки зрения я его полностью видел в составе.

— И что произошло дальше?

— Президент начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил.

— Он объяснил почему?

— Лапорта сказал мне буквально следующее: если Лео вернется, против него начнут настоящую войну, и он не может себе этого позволить. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки — потому что с другой стороны ему уже сообщили, что это невозможно. Я позвонил его отцу и сказал: «Так не может быть, Хорхе». А он ответил: «Поговори с президентом».

И я снова объяснял: «Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, все фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической — мы будем играть на “Монжуике” и устроим настоящий “последний танец”, как у Майкла Джордана, было готово», — сказал Хави.