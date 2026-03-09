Хави о возвращении Месси в «Барсу» в 2023-м: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил»

— Тут президент тоже говорит не всю правду. Переход Лео уже фактически был согласован. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались, и он сказал мне, что у него есть желание вернуться. Я видел его в команде. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Когда дашь мне “зеленый свет”, я сообщу президенту», потому что с футбольной точки зрения я его полностью видел в составе.