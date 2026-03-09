Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.95
П2
2.50
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Киву про 0:1 с «Миланом»: «Интер» сыграл ниже своего уровня в 1-м тайме, мог и должен был сделать больше. Впереди еще 10 матчей, надо воспользоваться тем заделом, который мы создали"

Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в Серии А.

— Мы провели первый тайм ниже своего уровня и пропустили гол. В первые 20 минут после перерыва мы играли лучше и создали пару моментов. В концовке пытались взять их низкий блок в окружение, изменив схему, но не смогли сравнять счет.

Нам недоставало точности, наши навесы всегда перехватывали их защитники. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали до сих пор.

Мы могли и должны были сделать больше [в первом тайме]. Наша игра всегда зависит от работы форвардов. Я доволен тем, что они пытались делать, но в таких матчах всегда есть куда расти. Нужно было играть с большей интенсивностью и лучше распоряжаться моментами.

— Что думаете по поводу неназначенного пенальти?

— Есть ВАР, есть помощник ВАР, они все проверили. Мне нечего сказать. Я думаю только о том, что мы должны делать лучше, и о своих решениях.

Впереди еще 10 матчей, можно набрать 30 очков. Надо воспользоваться тем заделом, который мы создали к этому моменту, — сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.