Жозе Моуринью: «Лучо 50 раз назвал меня предателем. Кого я предал? Я вложил душу в “Порту”, уехал в “Челси”, “Интер”, “Реал” и дарил им 24 часа своей жизни в день. Эт

Игра между командами завершилась вничью — 2:2. Моуринью и Гонсалес были удалены на последних минутах.
«Он назвал меня предателем 50 раз. Я бы хотел, чтобы он мне объяснил: кого я предал? Я вложил свою душу в “Порту”, поехал в “Челси”, потом в “Интер”, в “Реал”, я объехал весь мир и каждый день дарил клубам 24 часа своей жизни. Это называется профессионализм.
Когда он перешел в «Марсель», предал ли он «Порту»?
Он мог бы оскорбить меня как-нибудь иначе, но, возможно, решил, что так будет лучше. Но я думаю, что это атака на мой профессионализм.
Оскорбления со стороны фанатов — это одно, это часть футбола. Это те же фанаты, которые были у моих ног, когда я гулял по городу. А вот когда так делает коллега… Он профессионал, как и я, играл за разные клубы. Я не понимаю этого. Почему я предатель? Потому что отдаю все силы на благо «Бенфики»? Завтра, попав в «Эштрелу», «Морейренсе», «Лейрию», я буду так же отдавать все силы.
Мне это не понравилось«, — сказал главный тренер “Бенфики”.