Дьяков об 1:2 «Краснодара» от «Рубина»: «В таких погодных условиях сложно играть, фактор первого гола очень влияет на результат»

«В этих погодных условиях сложновато играть, и фактор первого гола очень влияет на результат. В такую погоду не то что бегать по полю, но даже долго ходить очень тяжело. Условия для соперников равные, но той команде, которая первой забивает, в таких условиях потом проще играть по счету, и “Краснодар” по сути ничего не мог сделать. Шансов на победу и ничью у “Краснодара” в этом матче не было.