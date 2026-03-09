Селюк о споре на 10 млн с экспертами насчет Артиги: «Если я выиграю, гарантирую, эти средства отдам на благотворительность»

При Рахимове «Рубин» был все время седьмым-восьмым. Хотя с таким бюджетом клуба нужно быть 100 процентов выше. Поэтому руководители приняли решение поменять тренера. Хочу заметить, что за последние семь игр прошлого года команда забила не больше одного гола, а тут сразу два мяча в первом же матче у себя на поле. Не беру в расчет встречу с Махачкалой, потому что это не игра, а недоразумение: судьи должны были переносить матч, потому что мяч даже не катился, все скользили и падали на снегу.