Экс-игрок «Зенита» Халк мог войти в историю бразильского футбола. Четыре года подряд он становился лучшим бомбардиром чемпионата штата. Однако в 2026-м эта серия все же прервалась: в финале бразилец не забил ни одного гола. Таким образом, он не смог превзойти рекорд Дада Марвильи, который также четырежды становился лучшим снайпером турнира.