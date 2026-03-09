Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Ротор
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.10
П2
2.47
Футбол. Первая лига
15:00
Шинник
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.91
П2
4.70
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.29
П2
3.92
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.25
П2
3.45
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Алавес
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Париж
1
П1
X
П2

23 красные карточки и военная полиция. «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили историческое побоище

Поучаствовал и экс-игрок «Зенита».

Источник: ФК "Атлетико Минейро"

«Крузейро» и «Атлетико Минейро» провели один из самых ярких футбольных матчей за долгие годы. На последних секундах финала Лиги Минейро команды устроили такую жестокую драку, что потребовалось вмешательство военной полиции. А арбитр показал рекордные 23 красные карточки.

Все начал вратарь

В очной встрече клубы решали судьбу титула Лиги Минейро. На 60-й минуте форвард «Крузейро» Кайо Жорже открыл счет. Сделал он это с передачи экс-игрока «Зенита» Жерсона.

«Атлетико» за оставшиеся полчаса отыграться не смог. Команда не нанесла ни одного удара в створ ворот противника. Неудивительно, что в самой концовке у футболистов начали сдавать нервы.

Драка началась из-за действий вратаря «Минейро» Эверсона. Сначала он борцовским захватом повалил на землю нападающего «Крузейро» Кристиана, который столкнулся с ним ранее. Затем голкипер и вовсе сел сверху на игрока противника и начал наносить ему удары.

Одноклубники пострадавшего простить такое не смогли и толпой побежали на Эверсона. После этого драку оказалось сложно остановить, на поле даже появилась военная полиция.

«Вмешательство является обязанностью частной службы безопасности. Протокол направлен на обеспечение защиты судейской бригады, что и было выполнено», — цитирует ответ военной полиции TEMPO Sports.

Вскоре футболисты успокоились, а встреча завершилась победой «лис» (1:0). Судья же раздал 23 красные карточки: 12 игрокам «Крузейро» и 11 футболистам «Атлетико». Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году в матче между «Ботафого» и «Португезой». Тогда было удалено 22 человека.

Источник: ФК "Атлетико Минейро"

Халк также отметился в драке

Экс-игрок «Зенита» Халк мог войти в историю бразильского футбола. Четыре года подряд он становился лучшим бомбардиром чемпионата штата. Однако в 2026-м эта серия все же прервалась: в финале бразилец не забил ни одного гола. Таким образом, он не смог превзойти рекорд Дада Марвильи, который также четырежды становился лучшим снайпером турнира.

Зато Халк запомнился болельщикам в драке. Одна из камер запечатлела, как он со спины бьет соперника, который в эпизоде не участвовал. Причем после игры футболист переложил ответственность на судью.

«Либо судья берет игру под контроль, либо она превращается в полный бардак. Мы должны извиниться перед болельщиками, очень жаль видеть подобные сцены насилия. Мы не должны показывать это детям и подросткам», — приводит его слова geglobo.

Что будет дальше?

На данный момент никаких санкций от КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) не последовало — организация по-прежнему рассматривает произошедшее.

Ожидается, что футболисты останутся без суровых наказаний. Об этом говорит журналист и адвокат, специализирующийся в области спортивного права, Андрей Кампфф.

«В подобных случаях наиболее распространенной квалификацией является статья 254-a Бразильского кодекса спортивного правосудия (CBJD), которая предусматривает дисквалификацию на срок от 4 до 12 матчей», — приводит его слова TEMPO Sport.

Кроме того, Кампфф отметил, что наказания будут действовать только во внутреннем чемпионате штата. Поэтому в бразильской Серии А футболисты смогут продолжать играть, будто ничего и не было.

Автор: Максим Клементьев