23 красные карточки и военная полиция. «Атлетико Минейро» и «Крузейро» устроили историческое побоище

«Крузейро» и «Атлетико Минейро» провели один из самых ярких футбольных матчей за долгие годы. На последних секундах финала Лиги Минейро команды устроили такую жестокую драку, что потребовалось вмешательство военной полиции. А арбитр показал рекордные 23 красные карточки.
Все начал вратарь
В очной встрече клубы решали судьбу титула Лиги Минейро. На 60-й минуте форвард «Крузейро» Кайо Жорже открыл счет. Сделал он это с передачи экс-игрока «Зенита» Жерсона.
«Атлетико» за оставшиеся полчаса отыграться не смог. Команда не нанесла ни одного удара в створ ворот противника. Неудивительно, что в самой концовке у футболистов начали сдавать нервы.
Драка началась из-за действий вратаря «Минейро» Эверсона. Сначала он борцовским захватом повалил на землю нападающего «Крузейро» Кристиана, который столкнулся с ним ранее. Затем голкипер и вовсе сел сверху на игрока противника и начал наносить ему удары.
Одноклубники пострадавшего простить такое не смогли и толпой побежали на Эверсона. После этого драку оказалось сложно остановить, на поле даже появилась военная полиция.
«Вмешательство является обязанностью частной службы безопасности. Протокол направлен на обеспечение защиты судейской бригады, что и было выполнено», — цитирует ответ военной полиции TEMPO Sports.
Вскоре футболисты успокоились, а встреча завершилась победой «лис» (1:0). Судья же раздал 23 красные карточки: 12 игрокам «Крузейро» и 11 футболистам «Атлетико». Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году в матче между «Ботафого» и «Португезой». Тогда было удалено 22 человека.
Халк также отметился в драке
Экс-игрок «Зенита» Халк мог войти в историю бразильского футбола. Четыре года подряд он становился лучшим бомбардиром чемпионата штата. Однако в 2026-м эта серия все же прервалась: в финале бразилец не забил ни одного гола. Таким образом, он не смог превзойти рекорд Дада Марвильи, который также четырежды становился лучшим снайпером турнира.
Зато Халк запомнился болельщикам в драке. Одна из камер запечатлела, как он со спины бьет соперника, который в эпизоде не участвовал. Причем после игры футболист переложил ответственность на судью.
«Либо судья берет игру под контроль, либо она превращается в полный бардак. Мы должны извиниться перед болельщиками, очень жаль видеть подобные сцены насилия. Мы не должны показывать это детям и подросткам», — приводит его слова geglobo.
Что будет дальше?
На данный момент никаких санкций от КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) не последовало — организация по-прежнему рассматривает произошедшее.
Ожидается, что футболисты останутся без суровых наказаний. Об этом говорит журналист и адвокат, специализирующийся в области спортивного права, Андрей Кампфф.
«В подобных случаях наиболее распространенной квалификацией является статья 254-a Бразильского кодекса спортивного правосудия (CBJD), которая предусматривает дисквалификацию на срок от 4 до 12 матчей», — приводит его слова TEMPO Sport.
Кроме того, Кампфф отметил, что наказания будут действовать только во внутреннем чемпионате штата. Поэтому в бразильской Серии А футболисты смогут продолжать играть, будто ничего и не было.
Автор: Максим Клементьев