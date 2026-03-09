Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Арсенал
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.35
П2
4.15
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Ахмат
2
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.65
П2
5.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.47
П2
4.60
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в “Барсе” слишком большое давление — они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова Хави о сорвавшемся возвращении Лионеля Месси в 2023 году.

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барселоны» заявил: «Все было готово, он хотел вернуться, у нас было разрешение от Ла Лиги. Но Лапорта все остановил».

«В 2021 году Месси не смог продлить контракт по финансовым причинам. В 2023 году пришел Хави и сказал мне, что Лео хочет вернуться — это было в середине марта. В мае Хорхе Месси (отец Лионеля Месси — Спортс»") сказал мне, что давление на него будет слишком велико, и что они предпочли бы переехать в Майами. И я ответил, что они вольны сами определять свое будущее.

Я не говорил, что Месси останется, и не гарантировал этого", — сказал Лапорта.