Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в “Барсе” слишком большое давление — они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется»

«В 2021 году Месси не смог продлить контракт по финансовым причинам. В 2023 году пришел Хави и сказал мне, что Лео хочет вернуться — это было в середине марта. В мае Хорхе Месси (отец Лионеля Месси — Спортс»") сказал мне, что давление на него будет слишком велико, и что они предпочли бы переехать в Майами. И я ответил, что они вольны сами определять свое будущее.