Тебас об одобрении возвращения Месси в «Барсу» в 2023-м: «Это неправда. Ла Лига не согласовывала трансфер»

Ранее бывший полузащитник и тренер «Барсы» Хави высказался на эту тему: «Президент [Лапорта] начал переговоры по контракту с отцом Лео, и у нас даже было разрешение от руководства лиги. Но в итоге именно президент все остановил».
«Это неправда. Ла Лига вообще ничего не санкционировала и не согласовывала трансфер», — заявил Тебас в анонсе интервью программе Estudio Estadio.
Лапорта о словах Хави про возвращение Месси: «В мае 2023-го отец Лео сказал, что в “Барсе” слишком большое давление — они предпочли Майами. Я не гарантировал, что он останется».