Мостовой о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: «Искусственное поле, другая погода, но они покупают игроков за 30 млн евро не чтобы говорить, что что-то не получилось. Я шокиров

Александра Мостового удивило поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) в Мир РПЛ.

«Шокирован результатом матча. “Зенит” вел, но не забил два пенальти. Думаю, питерцы сами шокированы результатом. Они потеряли три очка, которых может не хватить в концовке.

Не думаю, что «Зенит» заранее записал себе три очка. В Оренбурге искусственное поле, другая погода. Но «Зенит» покупает футболистов за 30 млн евро не чтобы говорить, что что-то не получилось. Пусть они говорят о причинах такого результата — они же деньги получают.

Интрига будет до последних туров", — сказал экс-полузащитник сборной России.