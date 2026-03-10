Лапора об увольнении Хави: «Появились расслабленность и жалобы на физподготовку, ему было сложно совмещать работу с личной жизнью, он хотел много новичков. Тогда мы решили позвать Флика»

Когда мы уволили Кумана, Юсте сказал мне, что пришло время Хави. Ушла такая легенда, как Куман, а поскольку это Хави — настоящий куле, большой патриот клуба, а мы еще зимой сделали несколько подписаний, которые, как нам казалось, должны были сработать, мы спасли сезон. А в следующем выиграли Ла Лигу и Суперкубок.