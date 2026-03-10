Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.20
П2
8.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Сассуоло
1
Все коэффициенты
П1
4.28
X
1.70
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Лапора об увольнении Хави: «Появились расслабленность и жалобы на физподготовку, ему было сложно совмещать работу с личной жизнью, он хотел много новичков. Тогда мы решили позвать Флика»

Жоан Лапорта высказался о работе Хави в должности главного тренера «Барселоны».

Источник: Спортс"

"О назначении Хави в 2021 году мне говорили Матеу, Масип, Алехандро Эчеваррия… Хави звонил мне во время предвыборной кампании, а я ему говорил, что ему нужно идти в дубль.

Когда мы уволили Кумана, Юсте сказал мне, что пришло время Хави. Ушла такая легенда, как Куман, а поскольку это Хави — настоящий куле, большой патриот клуба, а мы еще зимой сделали несколько подписаний, которые, как нам казалось, должны были сработать, мы спасли сезон. А в следующем выиграли Ла Лигу и Суперкубок.

Потом наступил новый сезон, и мы дали ему все, потому что это Хави. Но в какой-то момент, как он сам сказал, появилась расслабленность, было много жалоб на физподготовку, совмещать работу с семейной жизнью ему было сложно…

И еще он попросил серьезно изменить состав и сказал, что через два года мы будем неконкурентоспособны в Европе.

Тогда мы решили пригласить нового тренера, у которого не будет проблем с совмещением семьи и работы, и с ним мы провели исторический сезон«, — сказал кандидат в президенты “Барселоны” в эфире Catalunya Ràdio.