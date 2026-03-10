Капелло допустил, что «Милан» догонит «Интер»: «Я с “Реалом” отыграл 9 очков у “Барселоны” именно потому, что она расслабилась»

У «Милана» довольно хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать лидера? Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что они расслабились при таком преимуществе. И «Интер» должен быть очень внимателен в этом плане. Опасность в том, что у игроков больше нет той уверенности и спокойствия«, — сказал экс-тренер “Милана” в эфире Sky Sport Italia.