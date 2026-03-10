Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Капелло допустил, что «Милан» догонит «Интер»: «Я с “Реалом” отыграл 9 очков у “Барселоны” именно потому, что она расслабилась»

Фабио Капелло допустил, что «Милан» отыграет 7-очковое отставание от «Интера» в Серии А.

Источник: Спортс"

У «Интера» все равно хорошее преимущество, но есть мысль, что этого может не хватить, и я говорю не только о соперниках, а еще и о том, что это чисто психологический вопрос. В каждой игре «Интер» чередует отличный футбол с отрезками мучительной медлительности. И это позволяет соперникам создавать проблемы.

Нужно найти правильные позиции для игроков и дождаться возвращения Чалханоглу и Лаутаро. И играть с большей скромностью и взаимопомощью — этого в последних матчах «Интера» я не видел.

У «Милана» довольно хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать лидера? Я с «Реалом» отыграл 9 очков у «Барселоны» именно потому, что они расслабились при таком преимуществе. И «Интер» должен быть очень внимателен в этом плане. Опасность в том, что у игроков больше нет той уверенности и спокойствия«, — сказал экс-тренер “Милана” в эфире Sky Sport Italia.