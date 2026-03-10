Хасселбайнк о том, как его оплевали фанаты «Атлетико»: «Только меня — я был единственным чернокожим в команде. Чувствуешь себя куском дерьма, никто не обсуждал это»

Бывший игрок вспомнил, как во время пребывания в «Атлетико» иногда слышал расистские выкрики, а однажды при выходе со стадиона его оплевали болельщики.
"Нас постоянно втягивают в это обратно. Как будто приходится начинать все сначала. Это никогда не заканчивается.
Оплевали только меня, я был единственным чернокожим игроком в команде. Никто мне не помог.
Это заставляет чувствовать себя никчемным. Чувствуешь себя куском дерьма. Никто не обратил внимания, это не обсуждали.
Люди видели это. Что ты можешь сделать, когда остаешься один?" — сказал Хасселбайнк.
Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: “Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?”. Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать».
Хасселбайнк о чернокожих игроках, не реализующих пенальти: «Нельзя подвергать их расистским оскорблениям. Не забивают не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу».