Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
4
:
Акрон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Урал
1
П1
X
П2

Хасселбайнк о том, как его оплевали фанаты «Атлетико»: «Только меня — я был единственным чернокожим в команде. Чувствуешь себя куском дерьма, никто не обсуждал это»

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк рассказал о своем опыте столкновения с расизмом в футболе.

Источник: Спортс"

Бывший игрок вспомнил, как во время пребывания в «Атлетико» иногда слышал расистские выкрики, а однажды при выходе со стадиона его оплевали болельщики.

"Нас постоянно втягивают в это обратно. Как будто приходится начинать все сначала. Это никогда не заканчивается.

Оплевали только меня, я был единственным чернокожим игроком в команде. Никто мне не помог.

Это заставляет чувствовать себя никчемным. Чувствуешь себя куском дерьма. Никто не обратил внимания, это не обсуждали.

Люди видели это. Что ты можешь сделать, когда остаешься один?" — сказал Хасселбайнк.

Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: “Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?”. Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать».

Хасселбайнк о чернокожих игроках, не реализующих пенальти: «Нельзя подвергать их расистским оскорблениям. Не забивают не потому, что черные, а потому что не смогли правильно пробить по мячу».