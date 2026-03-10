Генич сравнил «Спартак» с Lego: «Какая-то деталька подходит, какая-то — другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: “Фигня, надо пересобирать, по инструкции было вообще друг

«А вообще хоть какой-то матч “Спартака” может подпадать под аналитику и под анализ? Потому что это такие колебания…
Сегодня, значит, появляется Дмитриев, который по итогу упустил Болдырева, когда забивали третий мяч, привез пенальти, второй мяч, когда ударил по ноге Беншимола. С другой стороны, он активно поучаствовал в атаке и оформил предголевую передачу, когда «Спартак» забивал в конце первого тайма.
Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» — это как Lego: ты его собираешь-собираешь, какая-то деталька подходит, какая-то — другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», — сказал комментатор.