Генич сравнил «Спартак» с Lego: «Какая-то деталька подходит, какая-то — другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: “Фигня, надо пересобирать, по инструкции было вообще друг

Аналитика по игре «Спартака»… Маркиньос сегодня остался на скамейке, например, появился Мартинс. Это очень сложная история, потому что «Спартак» — это как Lego: ты его собираешь-собираешь, какая-то деталька подходит, какая-то — другого цвета. В итоге ты что-то собрал, посмотрел, думаешь: «Да не, фигня, надо пересобирать, оказывается, по инструкции было вообще другое», — сказал комментатор.